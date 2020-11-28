與德國汽車巨頭寶馬（BMW）有合作關係的中國車企華晨集團，自10月爆出10億元(人民幣，下同)債券違約後，20日中國法院終於宣布華晨破產重整。而在2018年，華晨還號稱實現了年收入2000億元，卻在2年後暴斃，讓外界震驚不已。

綜合陸媒報導，今年受新冠疫情影響，華晨集團自主品牌經營狀況進一步惡化，長期積累的債務問題爆發。華晨集團上半年負債總額達523.76億元，資產負債率超過110%，失去融資能力。為解決債務問題，有關方面成立了華晨集團銀行債委會，力求債務和解但未果。10月下旬，華晨集團發行的10億元私募債到期僅支付利息，本金未能兌付，11月13日，一位債權人向法院提起華晨集團破產重整申請。

事實上，華晨和很多關外企業一樣，故事相當精彩。故事的起源可以追溯到2002年轟動一時的華晨確權案，結果就是華晨系核心資產國有化，遼寧省國資委VS仰融系大獲全勝。其中最戲劇性的一幕是，中國金融教育基金會將所持的全部華晨中國汽車股份以0.10港元/每股的價格，轉讓給遼寧省政府全資所有的新華晨，而華晨中國在停牌前每股1.45港元。備受矚目的確權案就此告終，仰融的律師在受訪時給出的評價是，「一場鬧劇」。

此時，華晨中國最值錢的資產是華晨金盃，市場佔有率高達30%以上，曾經創造1年利潤17億的行業紀錄。3年後，大連市副市長祁玉民再接掌華晨時，已經是「臨危受命」，集團3年累計就虧損28億元，外欠經銷商10億元。2019年祁玉民退休，留下了很多爭議，既有當年就任後「力挽狂瀾」的美談，也有歷時3年半、耗資26億打造的自主車型「華頌7」問世後，月銷量大都在個位數的奇談，還有把華晨寶馬給「丟了」的怪談，即2018年10月，祁玉民將華晨寶馬25%的股權賣給了寶馬汽車。在2018年，華晨還號稱實現了年收入2000億元， 2年後卻因10億債券違約暴斃，令人唏噓。

然而，華晨多次公告強調遼寧國資委實控，承諾「履行國企職責」，把中國資本市場的國企信仰用到了極致。但公開信息顯示，華晨集團總資產超過1900億元，截至2020年上半年貨幣資金超過500億元。旗下還有四家上市公司，因此，直到10月份債券爆出前，評級機構毫無預警。可是，11月13日，一位債權人依法向法院提起華晨集團破產重整申請後，遼寧省國資委有關負責人才公開說明，華晨集團長期經營管理不善，自主品牌一直處於虧損狀態，負債率居高不下。

自2018年以來，遼寧省政府及相關部門一直努力幫助華晨集團解決現金流問題，但其債務問題積重難返。就在華晨破產當天，旗下兩家A股上市公司申華控股和金杯汽車股價應聲漲停，奧秘全在華晨集團負責人的話裡，本次重整只涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。

總而言之，2002年，遼寧地方政府用白菜價強買了漲勢驚人的華晨；2020年，又把只剩下一張皮的華晨扔了，順便甩了500多億的債務，還收割了把股市。但最值得佩服的不是遼寧國資委，而是股市裡坐在遼寧國資委對面的投資者，每一個自以為是鐮刀的，都難逃韭菜的命運。

針對本輪債市危機，很多評論表示了超乎尋常的樂觀情緒，認為這是一輪國企去槓桿，打破了「國企信仰」、「剛性兌付」，對資本市場乃至中國經濟的未來發展是有好處的，而在這次債市風暴中收到教訓的銀行系統，今後可能改變重國企、輕民企的偏見。然而，這種樂觀的分析恐怕是一廂情願的「壞事變好事」。

因為去槓桿是一種主動措施，目的在於釋放局部風險以免壓力堆積。華晨則是地方國企轉移資產後，以破產重組的方式「靠實力賴賬」，地方政府國資委的財政風險是化解了，卻是以壓力轉嫁給金融系統為代價，但是本來禁錮在地方國企中的優質資產並沒有被釋放，反而在股市裡又割了一遍。這個左手倒右手，檯面下伸出第三隻手的玩法如此，怎麼會起到「去槓桿」的效果？剛性兌付和國企信仰本質上是一回事，都是源於政企關係曖昧，只要這種關係沒有根本改變，資本市場很快就會回到起點。

中國資本市場研究院院長吳曉求便分析，大陸國營企業近期屢傳債務違約，信用評級機構受創最大，而國企債務違約頻傳除經濟下行因素外，國企缺乏市場經營理念，以為有政府當靠山而隨意、大量融資、發債，才是主因。他認為，市場發生的問題應該回歸市場解決，國企應該更認識到自身是企業而非政府單位，充分而透明公開訊息有其必要，也該建立更獨立、客觀、有公信力的信評機構，儘速打破國企信仰，別再把市場和政府綁定，進一步區分企業信用、政府信用，降低金融機構對國企信用的權重和外部支持，國企、金融金購才能更健全。

(中時新聞網)