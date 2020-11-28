晶圓代工龍頭台積電（2330）股價狂飆之際，28日傳出又有叛將前往大陸半導體廠中國泉芯任職，且由擔心台積電技術遭掏空的設備商舉發，台積電對於這起叛將疑雲罕見展現強硬姿態，表示若查證屬實，將立即追究違約責任，決不寬貸妥協。

對於又有員工到中國泉芯擔任要職，台積電28日發出聲明表示，台積電對於部門主管跳槽大陸的消息不予評論，並表示，對於任何可能違反離職後競業禁止約定的行為，一向秉持毋枉毋縱的態度。若經確認屬實者，將立即追究違約責任，決不寬貸妥協。除採取必要的法律措施外，也會透過組織人員、流程及科技保護智慧財產權，以確保競爭力。

設備商傳出中國晶圓代工廠泉芯又有曾任職於台積電蝕刻及擴散部門的員工跳槽擔任要職，當中不乏擁有不少專利的技術人員，設備商已向台積電舉報這些人違反競業條例，據了解，台積電已經陸續發出存證信函給被舉報的主管。

根據陸媒報導，中國泉芯成立於2019年1月，宣稱將採用12奈米、7奈米製程，其中逸芯為泉芯控股大股東之一，而逸芯的大股東為前武漢弘芯創辦人之一曹山，台積電前共同執行長蔣尚義也在7月退出武漢弘芯，目前武漢弘芯前途未卜，市場聯想中國泉芯也可能命運多舛。

(工商 )