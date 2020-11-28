推動地方創生，社區民眾一起來。台南市左鎮區公舘社區長期推廣葛鬱金產業，增加老農收入，近年來研發葛鬱金麵等多項產品，更將岡林國小廢校教室變身為「葛鬱金產業故事館」，28日舉行葛鬱金節活動暨開幕儀式，邀請鄉親來逛市集，品嘗特色風味餐，一起敷葛鬱金面膜。
左鎮區人口外流、老化，是國家發展委員會推動地方創生的重點鄉鎮，公舘社區推出多項葛鬱金產業發展提案，雖沒有等到投資，社區仍沒停下研發腳步，陸續推出葛鬱金輕青霜及葛鬱金面膜等保養品；也在西拉雅國家風景處、農委會水土保持局、成大NCKU BEST團隊協助下，成立葛鬱金產業故事館。
葛鬱金產業故事館裡展示葛鬱金從栽種、碾碎、洗粉到曬乾的製程，以及社區景點介紹、產品展示。
社區員工賴政達表示，葛鬱金是鄉下農家的寶物，但很多人卻不知道葛鬱金粉有何營養特點，如何製作出來，岡林國小是到二寮觀日出景點必經之路，經常有遊客到此參觀、露營、住宿，透過故事館的介紹，希望可以讓更多人認識葛鬱金產品。
80歲的社區志工買秀英家裡也有種葛鬱金，社區要製作葛鬱金粉時，她也會來幫忙，她說葛鬱金粉製作非常費工，年輕人都不想做。
賴政達說，社區與附近老農合作，以有利價格收購葛鬱金塊莖，每年收購上萬台斤，可製成1500台斤葛鬱金粉，再製成其他高經濟價值產品，為產品找行銷通路，也增加農家收入。
(中時 )
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