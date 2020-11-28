第8屆徐生明國際少棒錦標賽今天展開，富邦悍將高國輝連8年參與，今年還擔任棒球教室老師，他表示，自己就是把今年所得到的資訊分享給小球員，還指導張泰山之子張可洛打擊，直誇他「虎父無犬子。」

高國輝年年都參與徐生明盃，目標完成10屆全勤，今天擔任棒球教室老師，指導小球員打擊，也有感現在小球員的身材一年比一年佳，「我之前國小畢業才155公分。」

高國輝今天與隊友王正棠一起擔任打擊的老師，高國輝仔細地講解並實際操作給小球員看，「他們現階段是在打基礎，模仿學習動作，所以實際做給他們看最快。」

對於擔任老師指導小球員的課程內容，高國輝表示，自己就是把今年所得到的資訊分享給他們，而他也親自指導了「森林王子」張泰山的兒子張可洛。

對於張可洛的表現，高國輝直誇「虎父無犬子」，並認為他天生球感與打擊技巧很好，「我覺得他打擊動作已經差不多穩定了，其實已經有基本的架勢，但棒球他們要學的還很多，要從基本做起，蓋高樓基礎要打好，現在真的要打好基礎。」

(中時 )