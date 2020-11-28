從事運動球類製造近50年，已是全球最大籃球製造工廠的元吉企業股份有限公司，Vega為其自有品牌，從公益出發、基層出力，推動基層籃球不遺餘力，透過各類基層球類賽事的贊助來耕耘 Vega品牌。

大成國中為桃園地區發展籃球運動的重點學校之一，蘇佐璽校長以及宋然診教練為此次「Vega 大成盃男子籃球邀請賽」幕後最大的推手。

元吉企業股份有限公司集團總經理林世堂先生深感基層是各項運動的根，認同企業投入基層運動善盡企業奉獻社會之理念，因此大力支持並贊助大成國中此次所舉辦的「Vega 大成盃籃球邀請賽」，為喜歡打籃球的學生們創造更多切磋球技的舞台，且期許「Vega 大成盃籃球賽」能夠成為推展基層籃球運動的重要盃賽。

Vega大成盃校際籃球邀請賽今年邁入第2個年頭，除了地主桃園市大成國中外，還有北市新民、新北中和、新北光榮、中市神岡、投縣埔里、花縣自強與東縣長濱等學校派隊參加，總計7個不同縣市的8支球隊共襄盛舉。

(中時 )