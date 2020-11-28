台南市長黃偉哲拍賣人氣動漫「航海王」劇中角色「喬巴」造型的汽球帽。（劉秀芬攝）

現場民眾只要透過行動支付消費，可以到經濟部中小企業處的行動支付推廣攤位參加抽獎。（劉秀芬攝）

邁入10年的「大新營嘉年華」活動，於今明兩日熱鬧展開，130家在地好店市集吸引大批民眾湧入逛街，台南市長黃偉哲特地於28日下午出席開幕活動，感謝店家和民眾的熱情支持，並鼓勵大家多多消費，買愈多愈有機會抽中豪宅、名車等多項大獎。

黃偉哲一到場就一一走逛各個攤位，吸引店家及民眾爭相合影，也帶動人潮聚集。黃偉哲致詞時表示，目前三倍券登錄抽獎金額已突破45億，看到現場人潮洶湧，希望大新營嘉年華能夠再創一波購物佳績，大家多來台南消費，朝突破50億消費額邁進。

黃偉哲也說，除了大新營嘉年華之外，在12月的時候，新營還有很多精彩活動，包括耶誕跨年演唱會、耶誕點燈，希望全國朋友都能一起來大新營區吃好喝好玩好，大力支持大新營區的觀光發展。

黃偉哲現場也拍賣人氣動漫「航海王」劇中角色「喬巴」造型的汽球帽，最終以2000元拍出，所得將全數捐給創世基金會用於公益。

「大新營嘉年華」活動於11月28、29日在台南市新營區民權路與三民路口至民治路口舉辦，今年活動增添創意草地DIY教室及「你消費我優惠」回饋促銷等九大活動主題，並於新營高中校門口安排多組街頭藝人表演。

經發局長陳凱凌指出，今年邀集大台南地區130家知名人氣好店一同設攤參展，也感謝現場參展的老闆們秉持「取之於社會，用之於社會」的公益回饋精神，自願捐贈上百件商品作為義賣，並將義賣所得全數捐給北台南家扶中心及華山基金會。

此外，民眾於11月16日至29日期間，只要到「大新營嘉年華」活動各特約商店不限額度消費，即可獲得摸彩券一張，獎品有多項優質的3C家電及腳踏車等好禮。另外，只要在活動期間網路分享美食相片並標註「行動支持在地美食」，還可以到活動服務台兌換摸彩券。

經發局表示，配合台南購物節活動，首創台南散步購物玩樂地圖，方便民眾邊走邊買，並結合好禮月月抽活動，12月31日前消費滿200元以上即可憑發票上網登錄，就有機會抽中豪宅、名車或高級家電等優質好禮，歡迎各界朋友於年底前再到台南消費衝一波。

(中時 )