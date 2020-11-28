鹿溪宴澎湃菜色和桌數破紀錄，佳餚融入地故事和文化結合。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

升級版「鹿溪宴」28日晚間6時起在文小五預定地盛大登場，澎湃的菜色和辦桌與報名人數都破紀錄，鎮長許志宏說

，特色佳餚融入在地故事和文化結合，縣長王惠美也表示，鹿港本身是開放的露天博物館，鹿溪宴端出了美食文化讓人回味無窮的篇章。

鹿溪宴澎湃菜色和桌數破紀錄，佳餚融入地故事和文化結合。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿溪宴開桌，由裝扮華麗隆重的無限人形劇團變裝進場，掀起轟動，鹿港鎮長許志宏與眾位鎮民代表、里長等貴賓，轉動開關亮出「鹿溪宴」，配合絢麗的燈光及小煙火，宣告開桌。

許志宏說，現場225桌鹿港的美食佳餚，以前辦的小吃宴是匯集鹿港知名小吃於一桌，今年食材更鮮美，同時加上辦桌師傅的手路菜，吃到鹿港的經典，以誠意款待來自全台各地的鄉親們來「冬歡」，呷美食，看表演，感受在廟埕看戲吃辦桌的古早味。

總鋪師要準備二百多桌菜，隨時都在跟時間賽跑，尤其端菜的服務人員更是加強上菜的效率與速度，佳餚上桌都是熱騰騰的。

這次前菜有茶飲、烏魚子、野生蝦猴酥、紹興香腸、鰻魚

鹿溪宴澎湃菜色和桌數破紀錄，佳餚融入地故事和文化結合。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

；主菜是小肉包、魷魚肉羹、櫻花蝦芋丸、麵線糊、金錢蝦餅、鴨肉米糕、蚵仔煎、燕餃湯、白灼蝦、春餅。甜點分別是五行湯圓、朵雲xo、厚片牛舌餅、麻糬。伴手禮是餐桌上的鹿溪宴紀念碗盤組，餐後可將自己碗盤帶回家作紀念，另外每桌兩份新吉發炊粉禮盒，每桌4000元，共舉辦11月28、29日兩天共計450桌。

鹿港鎮民黃先生年年都來報名，他說，雖然價錢比去年的每桌三千多了一千元，但食材提升，鰻魚、白灼蝦、炸春餅等都是亮點，第一次吃到的櫻花蝦芋丸，「芋到蝦」真的很搭配。

(中時 )