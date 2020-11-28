時下透過外送平台解決三餐，已成許多人的日常生活習慣，卻有人因此受到騷擾！一名留學國外的女網友發文表示，她昨(27日)叫外送，隔天卻收到外送員傳來訊息說「我再25分鐘就下班了，要不要『私下』帶食物給妳」，讓她驚嚇問網友「他知道我家地扯怎麼辦？」。

正妹收到外送員的騷擾訊息。（圖／翻攝自 PTT）

目前在荷蘭留學的女網友在PTT發文說，她昨天叫外送，今天（28日）就被外送員傳訊息騷擾問：「我25分鐘後就下班，要不要我私下帶食物給妳」，雖然她跟外送員說「我已經有男朋友了」，可是對方還是不死心，讓她相當害怕。

原PO深怕這名外送員對她死纏爛打，於是緊張問網友「是不是有些人以為別人對他客氣禮貌，就是對他有意思或有好感，怎麼會這麼自我感覺良好，這時候到底要怎麼辦，人家還知道我家地址耶，我好害怕！」。

網友們看完原PO遭遇紛紛回應「荷蘭人我懂！我去雜貨店買個東西也被店員告白哈哈哈！我都客氣的說謝謝婉拒而已」、「封鎖啊！」、「請妳男友去開門拿餐啊」、「這種騷擾還真沒品」、「我也有遇過類似經驗」。

(中時新聞網)