「輪轉八卦山．追風找茶趣」吸引500名車友和身障手搖車，暢遊經典139縣道，踩著自行車深度旅遊，感受彰化、南投小鎮風情。（參山國家風景管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

「輪轉八卦山．追風找茶趣」吸引500名車友和身障手搖車，暢遊經典139縣道，踩著自行車深度旅遊，感受彰化、南投小鎮風情。（參山國家風景管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

「輪轉八卦山．追風找茶趣」吸引500名車友和身障手搖車，暢遊經典139縣道，踩著自行車深度旅遊，感受彰化、南投小鎮風情。（參山國家風景管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

「輪轉八卦山．追風找茶趣」吸引500名車友和身障手搖車，暢遊經典139縣道，踩著自行車深度旅遊，感受彰化、南投小鎮風情。（參山國家風景管理處提供／吳敏菁彰化傳真）

清水岩溫泉露營區明年將開放營運了，參山國家風景區管理處28日上午首度在溫泉露營區舉辦「輪轉八卦山．追風找茶趣」讓人先驚豔一番，單車網紅151林彥君領騎，帶領500名以上車友及身障手搖車隊暢遊經典139縣道，用單車深度遊感受彰化、南投小鎮風情。

139縣道曾是最受車友喜歡的自行車挑戰路線，沿著山得稜線，經過鳳梨田、茶園，沿途風光優美，近年來重機上山，騎自行車人潮不若以往，這次活動再度召喚車友的熱情。

自行車嘉年華活動分為兩條路線騎乘，一是從社頭清水岩溫泉露營區出發，沿長青自行車道前進，一路騎上名間松柏嶺。另一路線則從彰化縣立體育場出發，兩線於松柏嶺遊客中心匯流後，共同騎經二水自行車道，再回到終點社頭清水岩溫泉露營區。路線一全長37.5公里、路線二全長60公里，

踩著飛輪，車友沿途徜徉八卦山茶香美景，沿著139縣道將一望無際的平原景色與連綿不絕的山林風光盡收眼底，體驗二水自行車道鐵馬尬火車的騎乘樂趣。

參山處長柯建興表示，穿梭於綠色林蔭隧道心曠神怡，騎乘鐵馬慢遊於八卦山風景區，除了可以鍛練體力，還能夠眺望彰化平原美景與認識生態，是適合親子踏青和運動健身的好去處。

活動也特別邀請生命勵樂活輔健會身障手搖車隊共同參與

，舉辦兒童滑步車趣味競賽，並設有在地市集，讓人深入在地風情，迎接「2021自行車旅遊年」，再次帶動騎乘自行車旅遊的風氣。

(中時 )