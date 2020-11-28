中信兄弟劉貴元（右）擔任開球嘉賓。（毛琬婷攝）

第8屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，中信兄弟劉貴元下午出席開幕典禮並擔任開球嘉賓，上午則先到球場觀看母校美濃國小學弟的比賽，他說：「看他們比賽也想起當初自己在第一屆比賽時，今天能以學長身分回歸真的很不可思議。」

徐生明生前推動「美濃少棒十年計畫」逐漸開花結果，劉貴元就是徐總重組美濃少棒後首名職棒球員，他在今年季中選秀被兄弟挑走，雖是第9輪指名，但球團特別給予20萬元簽約金，讓劉貴元全額捐給徐生明棒球發展基金會，此舉也成為佳話。

今天不只出席下午的開幕典禮，劉貴元上午還先到球場觀看學弟們比賽，也讓他想起自己當初參與徐生明盃，他也想跟學弟們說：「面對比賽要放輕鬆，好好享受比賽就好。」

徐生明盃邁入第8屆，周邊活動也越來越豐富，劉貴元回憶道：「當初我們沒有拔蘿蔔、畫油紙傘和棒球教室，那時候義大犀牛整隊過來，我們看到他們都很興奮。我想起來那時有作文比賽，我拿到第3名。」

而旅美好手林子偉也到場參加開幕典禮，在拍大合照時受到小朋友熱情包圍，小朋友們一直喊著他的名字希望能博取注意。

林子偉說：「看小朋友打球都讓自己回想到打棒球的初衷，小朋友真的很熱情，希望他們能夠開心打球。」

旅美球星林子偉出席徐生明盃開幕典禮。（毛琬婷攝）

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