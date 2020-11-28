網購在台灣已經成為了消費者的日常，而一般的網購交易方式，不外乎貨到付款、刷卡、匯款等方式，而因著近年加密貨幣越來越流行的趨勢下，WISE SMART LTD公司就看準時機，於今年3月創建了世界通儲WTNS的交換平台，在9月起正式開始上線服務，平台主打B2C的網購交易，但與別不同的時商家能與買家以USDT、USDC、PAX等穩定幣去進行交易，務求打造一個全新的交易付費網購方式。

WISE SMART LTD公司推出的世界通儲WTNS的交換平台，將於明天（29日）前在2020 Taipei FINEXPO台北金融博覽會中展示。（石欣蒨攝）

世界通儲董事黃鼎鈞因為觀察到，加密貨幣未來有機會成會除了信用卡、電子支付以外的交易趨勢，加上近年網紅及團媽（團購批發業者）的影響力也相當大，因此推出了WTNS交換平台，不管是遊戲、食衣住行、早餐店、服飾店或傳統店家等，甚至是網紅、團媽等都能在平台上輕鬆創業，以數位貨幣作交易的交換平台，會員可先至ACE交易所註冊及KYC審核程序，直接購買多種加密貨幣做使用後，即能在WTNS上作交易，而且更會提供上架的店家最高100%的勞務津貼，也就等如免費上架，目前已有約200位活躍會員、10多家店家，人均消費都達千元左右。

黃鼎鈞認為現在不少民眾都因保守投資習慣，因而把現金儲存在銀行當中，而現金於一般銀行僅1%的報酬率，不過如果改以數位貨幣作儲存，卻有6%到12%的報酬率，雖然跟買股票的差不多，但不少熟悉數位貨幣的使用者都漸漸期待有此交易方式，因此WTNS即能達成該需求，「當時信用卡服務上市時，也因為沒有人了解所以較少人使用，但隨著時間就會慢慢改變，而數位貨幣因有著不錯的投資報酬率，加上平台上的賣家也會提供優惠予買家，相信慢慢就會有更多人願意接受。」

世界通儲WTNS交換平台可讓賣家與買家間以數位加密貨幣作交易。（石欣蒨攝）

而WTNS也因使用數位貨幣作交易，當賣家要把商品銷到海外時，對方也可不需再換匯或經PayPal等花費手續費及匯差，只要使用數位貨幣即能交易，等同台灣買家也可使用其來購買海外商品，無疑帶來更多的方便性，「相信未來全球對於數位貨幣的交易會越來越明確，不僅在國內可擴展到線下掃碼即可以數位貨幣交易，對國際交易來說更可擴大客戶群，成為跨國交易工具，期待WTNS能普及成為消費者易貨對接的工具。」

(中時 )