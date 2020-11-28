68歲武打巨星洪金寶曾經歷2段婚姻，擁有4名子女，分別為洪天明、洪天祥、洪天照及幼女洪煦榆，3名兒子都陸續進入演藝圈發展，然而最受疼愛的洪煦榆卻選擇當上班族，生活十分低調，至今已經37歲，卻還是保持單身，也讓外界開始猜測原因。

洪煦榆作為家中唯一的女兒，從小就最得寵，被洪金寶捧在手心疼，她在大學畢業後，便進入銀行工作，做了幾年發現不想再繼續這種單調無趣的生活，2009年進入演藝圈闖蕩，也獲得了家人們的支持，然而儘管洪煦榆長相清秀，但卻始終沒辦法在爭奇鬥艷的演藝圈闖出一片天，只好默默引退。

洪煦榆已經37歲卻仍然保持單身，網友都猜測很可能是因為她的家庭條件太好，一般人會不敢高攀，甚至有網友認為，洪煦榆的身形像到爸爸，過於高大會讓另一半有壓力，加上少了星爸光環，她就完全失去自我特色，也很可能是原因之一。

事實上，洪金寶的4名子女都是和前妻曹恩玉所生，然而年輕時的洪金寶過於風流，也因演藝事業常常不在家，因此最後以離婚收場，1991年他和現任妻子高麗虹結婚，共同撫養這些孩子，如今，孩子長大都各自發展出一片天。

(中時新聞網)