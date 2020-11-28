台中市永春東路一處汙水下水道工程發生路基掏空事件，馬路上出現一個接近一平方公尺的大洞，造成1台汽車爆胎，1名機車騎士摔飛出去，最後是1台白色轎車輪胎陷入動彈不得，外界謠傳是台電挖空路基所造成！台電台中公司鄭重澄清說，此工程非台電施作的工程，路基掏空亦絕非因台電管線滲水造成。

警方指出，台中市永春東路昨天晚上8點多這裡發生連續車禍，一名摔飛的機車騎士，肩膀疑似骨折，趕緊幫他包紮送醫。受害車主說，「就是開過來叩叩叩兩聲，我們就滑行到前面去了，之後我們就停著想怎麼會這樣，然後就換成一台摩托車，摔出來然後就換他了。」

警方說，讓機車騎士摔飛的就是這個也害白色轎車輪子陷落整台車卡住的大洞，前方不遠處也另有一台轎車也受害，右側的兩個輪胎都爆破。受害車主說，「機車騎士我們看他摔下來後，右邊的鎖骨或是左邊的鎖骨，有蠻明顯的傷痕。」拖吊車協助移置受困車輛後。

警方表示，從外面看是70乘以100公分，但是員警水電筒往裡頭一照，裡面的路基竟然已經流失了三米深，外界謠傳是台電施工所致；台電今天特發新聞稿澄清，強調。路基掏空絕非因台電管線滲水造成。

台電指出，經查台電位於永春東路之管線埋深位於路面下約3.6公尺處、不可能深及報導所稱12米深處。台電公司之管路係供電纜佈設使用 ，管線內「不會有水」滲出，人孔內積水量亦不足以造成三米路基流失。路面下陷之主因疑似不明漏水造成，滲漏路徑則仍需待開挖釐清，台電公司將配合台中市地政局會勘釐清路基流失原因。

(中時 )