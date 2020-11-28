紅孩兒成員馬國賢是各大節目的常客，好幾次應節目主題之邀與媽媽一同上節目，馬媽媽(宋月卿)幽默、風趣的個性，更是不少綜藝節目邀請的對象。近日馬媽媽在《震震有詞》節目中聊到「偽裝的幸福能撐多久」這個主題時，就提到自己嫁進馬家之後過得並不開心，一度想要離婚的她，甚至還被公公用槍威脅：「敢離婚就斃了妳」。

馬媽媽說，婆婆嫌自己只有國小學歷，始終不同意這門婚事，但礙於馬爸爸堅決要娶，最後他們還是共組了家庭。只是婚後婆婆對馬媽媽相當不友善；除了第一個孩子不幸流產時，馬媽媽受到婆婆冷言冷語說：「妳小孩子死掉，妳還敢做月子，妳連一個小孩都保不住，妳還敢做月子？」外，還被誣賴有偷竊的行為。

馬媽媽上節目，談及自己坎坷的婚姻 (圖/ 翻攝自YouTube / 高點電視toptv)

甚至某次公公因幫自己講話而遭婆婆懷疑，她與公公兩人是否有發生不倫的感情；這樣的生活讓馬媽媽忍無可忍最後提出離婚；事後被公公知道，公公竟拿出手槍威脅馬媽媽：「妳敢離婚我就斃了妳」。

馬媽媽事事皆被婆婆針對 (圖/ 翻攝自YouTube / 高點電視toptv)

當年才19歲的她除了受到驚嚇，對於離婚這件事也絕口不提。而後馬媽媽靠著宗教才慢慢走出低潮；現在的她，偶爾上上節目，其他時間做做自己想做的事，生活過得自在又快樂。

(中時新聞網)