由前羅氏製藥全球技術營運總裁楊育民領軍的美國全心醫藥近日宣布，旗下生物製劑Neihulizumab用於治療銀屑病關節炎的2a期臨床研究結果具療效，目前正在評估進一步推展PSGL-1抗體應用於銀屑病關節炎的計畫。

全心是在近日舉行的臨床免疫學會聯合會（FOCIS）年會的「過敏與炎症」會議上，綜述其用於治療T細胞引發的發炎性疾病之PSGL-1激動型抗體計畫，並發表先導產品Neihulizumab進行臨床研究之適應症的數據。

PSGL-1越來越被學界認同是T細胞的免疫檢查點調節分子。在參加FOCIS後，全心又和Metroplex臨床研究中心的Stanley Cohen醫師，在11月7日美國風濕病學會（ACR）年會上，介紹了Neihulizumab用於治療銀屑病關節炎的2a期臨床研究結果。

該這項由史坦福大學的Mark Genovese醫師領導的單臂，開放標記的2a期研究旨在研究該先導產品的有效性、安全性、耐受性和抗原性。在研究期間，有40％（8/20）的患者在第12周達到了ACR20反應（病情改善狀態）。重要的是，對接受了全部七劑AbGn168H並完成研究的患者進行特設分析，結果發現在第12周時，有八位達到ACR20反應（53.3％），六位達到ACR50反應（40％）和兩位達到ACR70反應（13.3％），顯示 Neihulizumab可能在銀屑病關節炎有臨床療效。

全心目前正在評估進一步推展PSGL-1抗體應用於銀屑病關節炎的計畫。

Neihulizumab是一種靶向PSGL-1/CD162的免疫檢查點激動型抗體，可消除長期活化的T細胞，已在四種自體免疫或炎症疾病上驗證其機制，並已在一百多例銀屑病和銀屑病關節炎患者中展現其臨床療效的概念驗證及安全性。這項研究藥物目前正在進行難治的潰瘍性結腸炎第二期試驗，以及類固醇無效的急性移植物抗宿主病第一期試驗。

另外，也在探索可以取代類固醇，在急性移植物抗宿主病當作第一線用藥的可能性。

銀屑病關節炎為一種病因未明的慢性關節發炎疾病, 通常伴隨有銀屑病（乾癬）的皮膚症狀。在美國約有450萬銀屑病的患者，有100萬人有關節炎。一般相信免疫T細胞及其活化後產生的細胞激素為致病的主要機轉之一。治療的目標是減輕關節的疼痛與腫脹，維持關節的功能，預防關節因發炎造成的傷害及控制皮膚病變。

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