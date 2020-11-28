馬俊麟自組的「狗老大樂團」28日於台大後台咖啡舉辦2020感恩聽歌會，邀請李淑楨擔綱音樂會嘉賓，與百位粉絲相聚同樂。樂團成員皆來自各行各業，擔綱主唱的馬俊麟透露，團員都是鄉民、很了解社會動態，前一晚提醒他們會有媒體來「想紅趁現在」，團員紛紛各出奇招，一下說要謊報自己確診肺炎，還有人說要罵某立委愛蹭熱度，搞笑搏版面。

過去參加歌唱比賽出道的馬俊麟，這回籌備6、7個月舉辦感恩音樂會，他表示「還是想唱歌，而且自己有樂團，練團總要有目標」，本來2、3月要舉行音樂會，因疫情一再延期，「本來我生日要辦，想說延到端午節，後來變成感恩節」。他1年半前曾在同場地舉辦音樂會，自爆這次「還是迷路」。

馬俊麟去年演出《大時代》和王瞳爆不倫戀，重挫演藝事業，在《多情城市》落水「領便當」，沒戲演的馬俊麟收入斷炊，拿出師大美術碩士專長重拾畫筆教課。他透露偶爾還會看《多情》，自嘲「八點檔他要你活，死八百次也會出現，他要你死，就算活也不會出現」一語道盡無奈之意。老婆梁敏婷雖沒來音樂會，但有為他加油，未來演藝事業規劃？他透露「公司有說明年會比今年忙，我跟公司說『不要再掉到水裡了』」。

音樂會邀來同門的李淑楨擔任嘉賓，本身為台大社工系畢業的李淑楨，順道回母校，雖在校有參加過歌唱比賽，但出道多年的她未在公開場合展現歌藝，為了小她4歲的馬俊麟獻出「第一次」，兩人合唱〈愛情限時批〉。談起兩人互動，上回是在公司年度尾牙，平常都是line訊息，李淑楨抖初馬俊麟已讀他4個月才回，馬俊麟則澄清「因為不知道那訊息是不是海發，我又不好意思問」，透過經紀人輾轉確認是給自己的訊息後他才回覆。

談起和馬俊麟淵源，李淑楨透露之前的畫畫老師是馬的研究所同學，她也藉機拜師馬俊麟預約畫畫課。馬俊麟透露，目前收6、7位學生，有的是半退休的投資高階顧問、或是代書事務所老闆娘，學生都比自己有成就，不敢以老師自居，都是教學相長，不過很自豪學生認真來學畫，自誇「證明我真的有在教東西」，對於新加入的李淑楨同學，他勉勵「畫畫技術跟唱歌一樣，有真摯情感最重要」。

比起馬俊麟8個多月沒拍戲，李淑楨自曝從2017年拿完韓國首爾戲劇大賞「評審團特別獎」後，將近4年沒拍戲。她回憶讀台大時都在拍戲沒去上課，讓教授沒好印象「推甄進來不好好讀書」，這幾年她盡心做公益，日前在某場合遇到一位教授，分享近期自己在寫書、主持、鼓勵弱勢孩子，教授給予肯定「妳做的事就是社工精神」，她感動說「我越來越像李淑楨，而不是戲裡的角色」。李淑楨近期接拍大愛新戲，劇中陪伴新住民，符合她助人理念，也鼓勵馬俊麟「戲劇工作停下來，演員能量會很強」。

馬俊麟近期重拾美術專業開課教畫。（吳松翰攝）

(中時 )