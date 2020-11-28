高嘉瑜唱上癮，有機會要做這件事。曾薏蘋攝

高嘉瑜唱上癮，有機會要做這件事。曾薏蘋攝

曾薏蘋／台北報導

民進黨立委高嘉瑜今晚出席「台北市宜蘭同鄉會會員大會」，高嘉瑜上台再度高歌「隱形的翅膀」，她說，媒體現在很多假新聞，都說她唱歌很難聽，大家可以聽聽看；她還說，「有機會我開演唱會，再請游（游錫堃）院長來」。

「台北市宜蘭同鄉會會員大會」除了宜蘭大老立法院長游錫堃、蔡英文總統、宜蘭縣長林姿妙都有出席，之前唱歌「五音不全」出名的高嘉瑜，不僅出席，也上台高歌，更令外界聯想，她是否有意參選台北市長，所以也出席這場活動。

高嘉瑜說，「想太多了啦！我從議員開始就一直都有參加台北市宜蘭同鄉會的活動。」

高嘉瑜晚上高唱她的「成名曲」「隱形的翅膀」，不少小男生都跑到舞台前錄影，臺下也有不少人高舉手機錄影。

此外，林姿妙晚間出席活動時，媒體詢問有關於昨天立法院國民黨大丟豬內臟一事時，林相當低調，不斷地說，「謝謝」。

(中時 )