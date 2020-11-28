台南科學園區「南科愛心月野餐趴」28日下午1時起在園區迎曦湖畔舉行，今年活動與「2020藝術進區」活動結合，由朱宗慶打擊樂團壓軸演出。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區「南科愛心月野餐趴」28日下午1時起在園區迎曦湖畔舉行，今年活動與「2020藝術進區」活動結合，由朱宗慶打擊樂團壓軸演出。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區「南科愛心月野餐趴」28日下午1時起在園區迎曦湖畔舉行，今年活動與「2020藝術進區」活動結合，由朱宗慶打擊樂團壓軸演出。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區「南科愛心月野餐趴」28日下午1時起在園區迎曦湖畔舉行，今年活動與「2020藝術進區」活動結合，由朱宗慶打擊樂團壓軸演出，台南市長也到場同歡，場面熱鬧，今年度藝術進區閉幕場也在表演後畫下完美句點，黃偉哲也與民眾相約明年再見。

「2020藝術進區」自9月5日開幕，跨越9、10、11月，共計辦理31場次，在台南市各區走透透，為期近3個月的活動，28日在新市區南科園區迎曦湖南側草坪演出今年最後一場，吸引3000多名親子前往觀賞。

黃偉哲表示，在台南有深厚的文化底蘊，豐富的藝文活動，藝術進區活動就像生活滋潤劑，深入每一區涵養著當地的文化積累。

藝術進區自2011年開辦迄今，10年來已累積辦理了308場次、吸引超過22萬人次參與。將劇場搬到戶外，將藝術帶到台南市每一個行政區，讓民眾可以近距離欣賞各類型表演藝術的藝文活動。

黃偉哲特別感謝市民朋友及民意代表對藝文團體的支持，他表示，近幾年台南市民間藝文愈發蓬勃，其中藝術進區已是眾所期待的藝文活動，藝術進區自9月開跑以來，每場次都有這麼多觀眾到場支持，除感謝市民朋友對於藝術進區的熱愛，也肯定市府團隊深耕文化的用心。

市府今年邀請到國內外知名的「朱宗慶打擊樂團2團」做為閉幕團隊，樂團以創意、清新、專業的獨特風格，精心挑選輕鬆歡愉、適合親子共饗的擊樂曲目，並安排互動橋段，讓團員與觀眾近距離交流，將歡樂的氣氛分享給所有與會觀眾，使此次音樂會成為親子共賞的美好回憶。

(中時 )