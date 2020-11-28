駕被逮「獨享尊榮待遇」交警Kuso宣導影片暴紅（中視新聞）

歲末年終又是酒駕旺季到來，高雄市交通警察大隊，推出宣導反酒駕影片，警官下海扮演人犯，幽默演繹酒駕被逮後，會得到警方一系列高規格待遇，包括享受總裁級迎賓接待、專屬管家嚴格把關吃、住，提醒民眾酒後不開車，千萬別心存僥倖。

高雄市交大統計資料顯示，今年一到十月酒駕取締案件達9757件。按照往年經驗顯示，冬天到了又是公司行號尾牙旺季，酒駕案件將會攀高，因此拍攝了這支影片宣導。

片中演員都是交通大隊員警素人客串，酒測吹氣變成「您的數字決定我們的服務」、「免費豹紋口罩，帶您走入時尚尖端」；押上警車變成「總裁級迎賓接待，獨享尊榮」；製作筆錄則用「專人撰寫口述歷史彰顯尊貴」......，反諷的劇情逗趣十足。交大表示：這支影片花了一個多月時間拍攝製作剪輯完成，全片以酒駕被逮的「現行犯視角」呈現，希望發揮勸導民眾酒後不開車的正確觀念。

駕被逮「獨享尊榮待遇」交警Kuso宣導影片暴紅 （中視新聞）

駕被逮「獨享尊榮待遇」交警Kuso宣導影片暴紅（中視新聞）

影片曝光後，引起網友一面倒好評，「這是什麼宣傳？太厲害了⋯⋯」、「這服務低消要9萬」、「實在太有才了」、「豹紋口罩有打到我」誇讚宣導影片突破傳統手法。

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(中時新聞網)