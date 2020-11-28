美國政府日前宣布，在對中國紮帶（束線帶）反補貼調查中，認定人民幣兌美元匯率低估5％，隨後引發中國商務部官員反駁。

華爾街見聞報導，中國商務部貿易救濟調查局官員28日對此批評，美方沒有按照相關世貿規則的要求進行調查和論證，主要依據缺乏證據的美國財政部報告作裁決，並以中方「缺乏透明度」為由，沒有提供任何數據分析，即得出2019年人民幣兌美元匯率低估5％的結論，這是完全錯誤的。

中國商務部官員強調，中國已於2015年加入國際貨幣基金組織數據公布特殊標準（SDDS），並按該標準披露外匯相關數據，完全符合國際標準。美方借用貸款項目確定性質完全不同的匯率低估項目的補貼幅度，也是完全站不住腳的，「希望美方充分考慮中方提交的證據和抗辯意見，糾正有關錯誤做法和結論」。

報導稱，中方要求美方尊重現有國際規則和多邊貿易體制，停止對所謂「人民幣匯率低估」進行反補貼調查。

(工商 )