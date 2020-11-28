20201128中天新聞 太邊緣？ 高嘉瑜po議場照問：大家怎都知穿黑色

行政院長蘇貞昌27日遭到立院國民黨團13度杯葛，藍營立委不滿民進黨團護航，拿出「豬內臟」攻擊，雙方陷入混戰，而綠委高嘉瑜身著穿粉紅色毛衣，在一群黑衣民進黨立委中格外顯眼，引發「排擠」聯想。對此，高嘉瑜也自嘲，因為衣服顏色的關係，讓看起來她似乎和豬內臟融為一體。

《中天新聞》報導，高嘉瑜今(28)日受訪時表示，那也不是黨團的服裝規定，但好像是一個不成文的默契，像她們這種新手才選擇穿那種很亮的粉紅色，或是其他顏色。

高嘉瑜也自嘲說，「結果意外發現我的衣服顏色跟內臟的顏色也滿搭的，所以很多人以為我跟豬內臟融為一體」。她還指出，網友們也發現，不是只有她沒穿黑色，像何志偉等人也沒有。

對此，何志偉則回應道，「這也不算默契吧，就是大家感情好，所以都撞衫，我的部分倒是沒想那麼多」，但他也指出，因為預期可會會有拉扯，「所以還是要有延展性的衣服會比較好」。

此外，高嘉瑜今也在臉書上發文，並貼出昨日立院大戰時的照片，但發文2小時後，高遭網友貼照片打臉，她也趕緊修改內文，引發網友熱烈討論。

(中時新聞網)