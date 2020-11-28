隨著年紀的變化，對於食物的喜好及要求也會跟著改變。對此，就有網友好奇發問，喜歡吃什麼食物就意味著「已經老了？」更舉例，自己小時候不愛苦瓜，但隨著年紀增長，現在反而認為苦瓜鹹蛋超級好吃。而貼文發出後不少網友認為開始注重養生就是長大的象徵，「養生，有機，不吃外食，我媽就是這樣。」

「有些東西年輕人不喜歡，要到年紀夠大才突然開始喜歡，可能是跟生活歷練和味覺變化有關。」一名網友今(28)日在PTT上發文表示，自己小時候不歡吃苦瓜，但現在長大了，「好喜歡鹹蛋苦瓜！」原PO也另外舉例，普洱茶也是他長大後才懂得品嚐的美味。

原PO也接著好奇詢問，「大家覺得喜歡吃什麼代表老了？」不少網友熱烈回應，提出自己的看法，「青椒跟秋葵」、「吃火鍋喜歡放芋頭的時候」、「開始不吃鹹酥雞就是老了吧」、「開始無糖飲品。」

此外，最多人認同的莫過於開始注重身體健康，「開始看營養成分時」、「飲食口味逐漸變清淡」、「保健食品，無糖飲料還有美式咖啡」、「還好啦，但不敢吃冰算是很明顯的指標。」不過也有網友認為，愛吃的食物改變並不是老了，「也不是老吧，就是懂事了。」

(中時新聞網)