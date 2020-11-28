彰化縣栽植花椰菜全台第一，鹿港鎮農會舉辦花椰菜評鑑，從鎮內推廣到全縣，28日縣長王惠美頒發得獎農友。（吳敏菁攝）

花椰菜評鑑出爐，吸引大家來親睹冠軍花椰菜。（吳敏菁攝）

彰化養豬75萬頭、642場，全國第三多，總產值約101億元

，在萊豬進口前，彰縣府加強彰化健康豬的行銷力道，表揚推廣績優單位104名，頒發獎金61萬元；彰化縣花椰菜廣達栽植930公頃，全台第一，花椰菜評鑑邁入第3屆，從45農戶增加到90農戶參加，頒發栽植達人。

王惠美表示，彰化縣目前有128場加入彰化健康豬養豬場、頭數約37萬5千頭，希望未來全部符合加入，感謝縣農會舉辦活動，肉品市區及畜產中心把關抽驗檢查，為彰化健康豬做保證；彰化縣農會總幹事廖振賢表示，反對萊豬可以選擇彰化健康豬。

獲獎績優單位有，養豬成交頭數第1名世平畜牧場22527頭

、獎金5萬元，第2名中庸第一牧場16186頭、獎金4萬元；拍賣總平均價格第1名辰泰畜牧場72.82元、獎金2萬元；專賣店成交頭數第1名誠昌實業股份有限公司1萬9397頭、獎金3萬元，第2名貴美肉品屋鮮肉商行2020頭、獎金2萬元；承銷人成交頭數第1名津谷股份有限公司9654頭、獎金3萬元，第2名今元股份有限公司9505頭、獎金2萬元。

彰化鹿港鎮農會28日舉辦花椰菜評鑑，3年前試辦全台第1次花椰菜評鑑，只有鎮內45戶農友參加，農友反應熱烈，擴大到全縣，今年氣溫較高生長快，不少農友已經收完，但仍有90戶農友參加，產量也從前年2萬3687公噸，到去年2萬5352公噸，評鑑效益顯現。

王惠美表示，花椰菜雖不是昂貴蔬菜，但含豐富的維他命，膳食纖維、蛋白質、鈣、鉀，更有專家正在針對防癌做研究。這次評鑑結果，冠軍由來自溪湖鄉鎮的楊火城奪下，大城鄉許美枝及蔡保修雙雙榮獲亞軍，大城鄉王素珠、林依璇及溪湖鎮楊建銘3人並列季軍，另有10名農友獲選優等。

(中時 )