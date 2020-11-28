國內今日新增9名境外移入個案，其中8人為印尼移工。中央流行疫情指揮中心表示，鑒於印尼疫情嚴峻，為維護國內防疫安全，即日起，新增暫緩2家仲介公司移工來台。截至目前，共累計暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

近期印尼境外移入個案激增，從9月的5例、10月的11例，增至11月截至今日的58例。由於印尼籍移工確診個案持續增加，自11月20日起，指揮中心要求所有入境台灣的印尼籍移工強制集中檢疫，並在日前暫緩6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

除了這6家公司的移工，台灣10月22日迄今確診的印尼移工中，分別有4名自「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及2名自「PT. MITRA SINERGI SUKSES」印尼外國人力仲介公司仲介引進。有鑑於此，指揮中心宣布即日起新增暫緩這2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

截至目前，共累計暫緩8家仲介公司，這8家公司的移工無論有無取得簽證，即起皆不得入境。 未來，這8家公司的訓練中心如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無新冠肺炎疫情的證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。

(中時新聞網)