前兄弟象球員、現任美職球探王金勇的兒子王思穩目前就讀桃園市龜山國小，六年級的他身高已來到176公分，在眾多小球員中「鶴立雞群」，他也希望日後能夠登上大聯盟，最欣賞的球員勇士隊的小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）及國民隊的索托（Juan Soto）。

第8屆徐生明國際少棒錦標賽出現不少職棒「星二代」，像是張泰山之子張可洛、沈鈺傑之子沈立宸及王思穩，其中小六的王思穩身材高人一等，也讓高國輝驚呼「現在小孩營養真的很好，並透露自己國小畢業時身高才155公分。

王思穩目前是球隊右外野手，偶爾也會擔任投手，但他表示，自己喜歡打擊甚於投球，今天在高國輝指導的棒球教室上打擊課時也特別認真，對高國輝所指導的揮棒軌跡部分收穫良多。

王思穩透露，若是碰到打擊狀況不佳時，會向父親請教，王金勇會從比賽影片中觀察兒子的揮棒，再告訴王思穩哪邊需要改進。

相對於其他小球員都已中職球員為偶像，喜歡美式球風的他，偶像是小阿庫尼亞及索托，王思穩也以登上大聯盟為目標，希望有朝一日能夠出國打球，但他說：「爸爸叫我現階段不用想那麼多，先每天努力練球就好。」

(中時 )