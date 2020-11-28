近日有媒體民調顯示，民進黨政府開放含萊劑的瘦肉精美豬進口，使蔡英文總統的滿意度下滑5個百分點，行政院長蘇貞昌則下跌10個百分點至38%。對此，有港媒分析，民進黨政府今年因美豬、健保漲價、美大選單方面押寶川普等，實際已讓民眾觀感極不佳，恐影響2022。

據「台灣民意基金會」民調顯示，在20歲以上台灣成年人中，有約六成七比例「不贊成蔡政府開放含瘦肉精美豬進口」，贊成者為兩成八，不贊成較贊成比例多39個百分點。此外，而和上月相比可以發現，台灣人贊成和反對比例，已出現明顯的轉變，其中贊成方明顯減少 5.2個百分點，反對方則明顯增加5.4個百分點。

而據《TVBS》28日最新民調，顯示蘇貞昌的滿意度下滑10個百分點，只剩下38%、不滿意度上升至44%。而蔡總統滿意度為43%，也下滑5%，不滿意度上升5個百分點來到41%。

據港媒《中評社》28日發表評論文指出，民進黨政府民調下跌可大略從幾件事情來看。以近幾個月而言，民進黨政府自8月底開放美豬後即爭議不斷，加上近期NCC決議不予中天新聞台換照，形同將「中天關台」。在處理對美政策上，綠營又於美國大選前單方面壓寶現任川普總統，讓獲勝的民主黨候選人拜登，對台態度至今仍模糊。

評論也直言，萊豬議題讓蘇貞昌的滿意度，在短短3個月內跌了10%、不滿意度激增11.5%，而距離進口期限只剩不到一個月，若萊豬議題繼續讓在野陣營攻擊，恐影響綠營2022縣市長選舉佈局。

(中時新聞網)