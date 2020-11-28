（西川流日本舞踊台灣支部長西川淑敏（左），與台灣藝術大師洪易，共同發表全球獨家首件創意手繪和服。圖／業者）

「主角就是你和我」！日本舞踊五大流派中最古老的流派「西川流」，在台6周年盛大年會，今（28）晚於彰化洪易美術館盛大舉行，西川流日本舞踊台灣支部長西川淑敏，與台灣藝術大師洪易，共同發表全球獨家首件創意手繪和服；國際大賽屢獲佳績的白袍鋼琴家-林品安擔任開場嘉賓，百件日本正統和服，結合燈光、音樂、乾冰時尚走秀，台灣當代藝術與日本古典文化合作交流，締結跨領域藝文饗宴。

西川淑敏表示，西川流日本舞踊在台6週年，年會於洪易美術館盛大舉辦，白袍鋼琴家-林品安邀擔任開場嘉賓，悅耳琴鍵中優雅的展開活動序幕；西川家族與會嘉賓著付日本正統和服，搭配燈光音樂乾冰時尚走秀；台灣當代藝術大師洪易與新銳藝術家黃柏維，日本和服的創意彩繪，掀起活動高潮，日式古典文化與台灣當代藝連結融合，展現出跨領域嶄新的藝術美學。

台灣當代藝術大師洪易表示，與西川淑敏因藝術結緣，本次創作以台灣文化為核心，運用其豐富的想像力，將生活中所感受到的人、事、時、地、物等，巧妙的生長在圖案之上，色面帶有可愛造形的老虎旁邊可以寫海報體的「虎」字，再從文字裡面的線條長出一條龍，眼睛發展出菊花，將圖像所敘事出多元的故事性，讓和服跳脫原有的傳統邏輯框架，融入台灣在地的符號和色彩，也呼應此次交流的意涵，舞蹈、當代藝術、台日文化等等的交流。

共同參與本次和服創作的新銳藝術家黃柏維，擅長複合式媒材創作，第一次在和服上進行創作，以自動性技法後延展出以水為主體的概念，倒影間鏡花水月，魚兒游動其間，反映圖像本身與擬態圖像之間，對觀者印既定印象的解構與重構，變異和相似之間讓觀賞者重新的角度去看待和服。

西川淑敏為台灣藝術大學傑出校友，連續10年前往東京學習及名古屋深造西川流日本舞踊，為台灣取得日本西川流師範証照的第一人，並於並於2016年成立西川淑敏日本舞踊協會；多年來致力日本舞踊藝術推廣，走入校園向下紮根，於國立台灣體育運動大學、國立台灣藝術大學，教導學子學習日本舞踊，並帶領團隊積極參與各項平台演出，台中國際踩舞祭、台中好湯溫泉季、教育部美感教育計畫、鈴蘭通散步納涼會、「2020台灣燈會」等。

西川淑敏表示，日本舞踊是一個原點，在推廣古典舞踊及傳承百年文化之餘，藝術上的精緻度與創新也是西川淑敏日本舞踊協會的目標，只要是美好的藝術，不分區域、不分國界、也不類型，都致力於去嘗試跨界交流，去創造新的藝術體驗。

近幾年來，西川淑敏團隊也致力於創作不同元素的舞蹈，去融合多元的元素，碰撞出新的意象，希望在藝術上創造出無限的可能性去呈現給大家。

(工商 )