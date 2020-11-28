全國身心障礙國民運動會正在台東縣舉辦，台南市田徑代表隊首日摘下7金破5項大會紀錄，其中，患有妥瑞症和學習障礙的聽障女子組蔡品誼於跳高破大會紀錄，她說，只有在運動時，才能感受到身體沒有病痛；田徑肢障男子組陳柏仁百公尺3連霸，鐵餅項目更破全國及大會紀錄。

台南市教育局長鄭新輝27、28日親自到羽球、田徑、游泳、特奧滾球項目賽事現場鼓勵選手及教練，並轉達黃偉哲市長的祝福，勉勵選手努力超越自我、追求最佳表現。

聽障女子組蔡品誼在跳高項目破大會紀錄；田徑肢障F36級男子組陳柏仁於100公尺項目締造3連霸，鐵餅項目更破全國及大會紀錄；肢障女子組F44級陳淑萍第1次參加全國身心障礙運動會勇奪金牌，一舉打破鉛球大會紀錄；肢障男子組F42級陳家祥不僅取得鉛球項目5連霸，更破大會及全國紀錄。

肢障女子組F37級蔡宛庭及F57級陳秋美則皆是取得鉛球2二連霸；肢障第五級男子組高銘泰成功取得10連霸；游泳項目則有肢障男子組S5級吳光榮奪得100公尺自由式金牌，聽障女子組陳涓妮取得100公尺自由式8連霸，50公尺蛙式9連霸。

蔡品誼患有妥瑞症和學習障礙，只有在運動時，才能感受到身體是沒有病痛的，運動是妥瑞症的一帖良藥，又因妥瑞症及癲癇造成腦中異常放電，確診為聽障，在失去平衡感下，讓她一度想放棄田徑。蔡品誼的勇敢與毅力讓人感動，練習中，她比一般人花更多時間及精力，她不只運動全能，學科成績也名列前茅，是文武兼備的優秀學生。

陳柏仁畢業於金城國中啟聰班，雖為多重障礙生，國中即展現優異運動能力，在教練悉心陪伴及鼓勵下，畢業後仍常回金城國中持續參與田徑項目練習，是田賽與徑賽項目雙棲的優秀選手。

陳淑萍因車禍受傷，2年前在同為三鐵選手的弟弟陳家祥鼓勵下，開始接觸三鐵項目，今年雖首次參賽，但初生之犢不畏虎，在第5次投擲時，投出破大會紀錄的6.33米，成為本屆鉛球項目黑馬。

(中時 )