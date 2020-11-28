立法院上演豬內臟之亂，台灣基進黨立委陳柏惟曾放話要「1打35」，卻反被國民黨總召林為洲鎖喉反制。前立委顏寬恒在臉書發文狂酸，「就算你再能打，把國民黨立委都打死了，那又如何？2300萬人的健康還是犧牲了」。國民黨智庫副董事長連勝文指出，陳柏惟動輒嗆聲要打人、砍人的做法，到底誰才真的像黑道？

連勝文在臉書發文表示，顏寬恒在去年競選立委期間，對手不停的抹黑他，沒有任何的證據，卻還是用各種明示暗示的方法說他是黑道，給他貼標籤、侮辱顏寛恒。而現在這個對手，直接用網路直播的方式，嗆聲說要打爆35個國民黨立法委員，這種行為與許多社會新聞當中具黑道背景的直播主，動輒嗆聲要打人、砍人的做法，有什麼不同？到底誰才真的像黑道？

連勝文指出，顏寬恒過去經營選區的方法，就是勤走基層，積極做好選民服務。而他的這個對手，作為在野黨立委，不去監督執政黨，卻只會監督其他在野黨，甚至淪落為幫執政黨老大動手的小弟。希望台中市鄉親記得這個人的種種離譜行徑，等時候到了，就毫不猶豫的撥亂反正。

網友表示，「不罷免他對不起台灣人。」、「選一個搞笑的人當立委，真不知道這種立委能為國家立什麼法案。」

(中時新聞網)