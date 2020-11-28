「森林王子」張泰山過去在中職繳出亮眼打擊成績單，現也擔任味全龍打擊教練，但對於兒子張可洛，他坦言自己從不主動指導兒子球技，棒球也只是拉近父子關係的話題，他說：「我是爸爸，不是教練。」

現就讀大勇國小五年級的張可洛今天在徐生明盃的棒球教室中，接受富邦悍將高國輝個別指導打擊技巧，一旁的張泰山也看在眼裡，但對於兒子的棒球路，身為父親的他從不干涉。

張泰山說：「可洛練球我都是默默在旁邊看，從不會去干涉教練的內容，除非教練希望我教導觀念而非教學，每次他問我意見時，我都跟他說依照教練的方法去做就好。」

張泰山認為，現階段他希望兒子能從棒球中學習到團隊精神，而非如何打棒球，「這是我現在給他的功課。」

雖然不主動提點兒子球技，但張泰山坦言，棒球卻成為拉近父子關係的最佳橋樑，「過去身為職棒球員，與家人相處時間少，現在兒子在桃園讀書，自己則在斗六擔任教練，但我會透過視訊問他球隊的事情及近況。」

(中時 )