彰市金馬路鐵皮賣場竄大火 濃煙瀰漫住商區民眾驚魂 20:552020/11/28 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警，消防人員動用破壞器材搶進滅火。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警，消防人員動用破壞器材搶進滅火。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 吳敏菁／彰化報導 彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警，由於內部堆置許多廢棄的家電用品，火勢一發不可收拾，但鐵門緊閉，彰化消防局緊急出動救援，動用用破壞器材搶進滅火。 金馬路是住商密集區，火光熊熊，冒出濃煙，掀起驚恐，彰化縣消防局出動19輛消防車、30人前往救援，目前沒有傳出傷亡。大陣仗消防車隊也掀起圍觀。 消防人員緊急布線，火勢沒有蔓延，賣場周邊和住戶有隔離巷，未受到波及，燃燒面積約100平方公尺，肇事原因和財物損失來在進一步調查中。 (中時 ) #賣場 #金馬路 #救援 #彰化 #消防車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨足物流 威剛推商用電動三輪車 16:202020/11/27 財經 後疫情時代台中拼觀光 爭取友善登山環境完善安全搜救體系 13:562020/11/25 生活 台灣上市櫃公司協會搭平台 第三期社團負責人創新視野 20:442020/11/27 生活 建碁調體質 聚焦疫後商機 04:102020/11/27 證券．權證 老翁開車恍神掉進溝渠 岡山警方即時救援 13:002020/11/26 社會 疫情衝擊 草地野餐音樂會為公益團體送暖 17:592020/11/28 寶島 台灣最大寶特瓶製造商志同塑膠 砸7億擴大在台投資 19:332020/11/27 財經 操盤心法－台積、聯電帶紅半導體 8吋廠需求強勁 04:102020/11/25 證券．權證 忘記關電暖器！豪奢別墅「火舌狂竄」 2小時全燒光 09:182020/11/25 兩岸 1公里4平交道塞車、車禍頻傳 新市鄉親要求高架化 09:382020/11/27 寶島 社會熱門新聞 彰市金馬路鐵皮賣場竄大火 濃煙瀰漫住商區民眾驚魂 - 社會 被CPR救人險挨告 她4天後私訊狂喊3次對不起：懷孕壓力大 - 社會 疑欠高額債務 桃園某高校董座失聯後 陳屍虎頭山公園 - 社會 留學荷蘭正妹叫外送 隔天竟收到「恐怖訊息」嚇破膽 - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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