彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警，消防人員動用破壞器材搶進滅火。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警，消防人員動用破壞器材搶進滅火。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

彰化市金馬路1間鐵皮屋加蓋的二手廚具賣場，晚間19時45分發生火警，由於內部堆置許多廢棄的家電用品，火勢一發不可收拾，但鐵門緊閉，彰化消防局緊急出動救援，動用用破壞器材搶進滅火。

金馬路是住商密集區，火光熊熊，冒出濃煙，掀起驚恐，彰化縣消防局出動19輛消防車、30人前往救援，目前沒有傳出傷亡。大陣仗消防車隊也掀起圍觀。

消防人員緊急布線，火勢沒有蔓延，賣場周邊和住戶有隔離巷，未受到波及，燃燒面積約100平方公尺，肇事原因和財物損失來在進一步調查中。

(中時 )