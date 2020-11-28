蔡依林今晚繼續嗨唱高雄巨蛋。（凌時差提供）

蔡依林今晚繼續嗨唱高雄巨蛋。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」演唱會28日繼續嗨翻高雄巨蛋，第五場邀來搖滾天王伍佰同台合唱〈Last Dance〉，一身紫銀色流蘇造型的Jolin，與全身勁裝的伍佰尬嗓，反差萌組合令人驚艷。伍佰坦言當初得知Jolin提議合唱這首歌，好奇Jolin將如何詮釋，結果一上台果然火花四射；問伍佰形容Jolin在自己心目中的印象？伍佰不改硬漢本色地說「舞」。

相識超過10年的兩人，在舞台上「女神硬漢配」的組合讓歌迷耳目一新，其實早在2006年Jolin《唯舞獨尊 演唱會鮮聽版＆混音》專輯中的〈墓仔埔也敢去〉，就請來當年唱紅這首歌的伍佰製作，2010年伍佰＆Chinablue的北京演唱會更曾邀Jolin擔任嘉賓。伍佰明天將在台中舉辦個唱，今專程下高雄為Jolin助陣，更挪出自己彩排時間義氣相挺。

伍佰表示：「之前的合作印象都是爽快和愉悅，Jolin是個很專業的歌手，加上很久沒合作，所以非常期待。」Jolin開心地說：「以前就很愛在KTV唱老師的歌，先前在想演唱會歌單時，剛好聽到〈Last Dance〉，靈機一動心想乾脆找伍佰老師來跨刀當嘉賓合唱，沒想到老師竟然一口氣答應。」

Jolin相隔7年重返高雄巨蛋，本周「加碼」獻唱茄子蛋的〈浪子回頭〉，為了這首充滿陽剛本土氣息的台語歌，Jolin事前在家練習台語腔調及發聲，請熟悉台語的同事把每句歌詞，一字一句錄在手機裡讓她反覆聆聽練唱，加上這兩天分別唱了〈刻在我心底的名字〉、〈Last Dance〉，Jolin笑說：「開唱這幾天下來感覺每天都好像在交功課給大家驗收。」

繼上周一連3天在雄蛋開唱，Jolin經過壓力緊繃的過渡期、返回台北的家充分休息後，本周開唱氣色更好且活力四射，「我前幾天一回到台北的家就躺了很久，也睡得很飽，所以感覺整個人又活了起來，『精氣神』非常充足，不過有個感覺特別強烈，就是回家沒幾天又來高雄，覺得時間過好快」。

(中時 )