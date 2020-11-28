行政院準備將故宮博物院更名為「華夏博物館」，並從原先直屬行政院，降格改為隸屬文化部，文化部長李永得還表示，有些人覺得降格，這是古老、封建思想，引發各界反彈;根據一份最新的網路民調顯示，有將超過6成網友不支持故宮更名。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

網路平台《YAHOO》以「故宮博物院傳出將改隸文化部，你支持或反對？」為題，進行網路投票，投票時間為11月27日至12月2日，目前已有7000多名網友參與投票，截至28日晚間8點45分，最新結果顯示，表示非常支持的網友有23.7%，還算支持的有5.3%，不太支持的有6.4%，而非常不支持的網友則高達58% ，另外有6.6%網友沒明確表示意見。

對於是否認同故宮典藏文物為國家寶藏，必須受到各黨團、國有財產局等各單位的監督的部分，有50%網友表示非常認同，而還算認同的則有26.9%，不太認同的有5.5%，非常不認同的有11.5%，另外有6.1%網友則未表示意見。

此事也在PTT上引起網友熱議，網友們表示，「其實沒啥降級與否，只是改了沒啥意義啊」、「故宮是因為來源就是舊宮廷典藏」、「執政黨只會在名稱上做文章，操弄爭議嗎？」、「不就執政黨立委出來拋風向球，哪次不是這樣」、「從故宮搬出來的，不叫故宮是要叫啥」。

(中時新聞網)