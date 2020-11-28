疫情期間，國人無法出國，窩在島內快悶壞了！包括澎湖、金門、馬祖等外島，紛紛舉辦不同活動，吸引民眾前往旅遊、消費，「既能搭飛機又不用隔離14天，一解出國之癮」。馬祖北竿硬地馬拉松即日起開放報名，明年3月下旬開跑。

金凱瑞電影《沒問題先生》，其中一段劇情是他認識了女主角柔伊黛絲香奈後，被柔伊「邊慢跑邊拍照」的特殊風格所吸引；馬祖馬的邊跑邊賞景，和電影有異曲同工之妙。

連江縣政府、觀光局馬管處為推廣戰地觀光，結合「超級馬拉松」的賽道體驗，被不少跑友列為年度盛事之一，原因無他，比賽過程「真的很硬」。

馬祖地形多山、地勢起伏大，在這裡想跑完全長50公里的馬拉松，不光是配速這麼簡單，還有不同於市區道路的坡度，以及強勁海風的吹拂。就算只參加超半程馬拉松25公里，或初階馬拉松12.5公里，都是嚴格考驗。

當然，馬祖的特有風貌，更是賽道中最令人心曠神怡的一幕；為鼓勵老少咸宜的路跑能全家參與，也增設了入門款的3公里組，體驗運動結合觀光的另類旅遊，享受親子同樂。

(中時新聞網)