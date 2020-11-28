女星楊超越因參加選秀節目《創造101》為人所知，加入女團「火箭少女101」後聲勢看漲，然而因為說話直接，她也惹出了不少爭議，日前楊超越上節目談到買房，坦言她認為在上海像樣的房子至少得賣3千萬人民幣(1億3千萬新台幣)，一番話再度掀起論戰。

楊超越在節目上透露，認為上海和北京的房子真的不便宜，對此主持人驚訝地問，「對妳來說還貴啊」，楊超越則回應，「你以為我掙多少，你不會以為我掙了一個億吧」，澄清自己沒有賺得那麼多，「這上海的房子得賣個3千萬吧，像個樣的」。

楊超越補充如果要買房，自己有一大家子的人要住，「3千萬你想買個別墅？你買個錘子哦」，也表示希望能將爸媽都接來住，「我覺得還是要把他們安排好了，我才能更加安心地工作。」節目播出後，這番話被各種解讀，有人認為她只是想強調自己買不起3千萬的房子，且要家人住一起真的有難度。

楊超越坦言要在上海買房太困難。（圖／翻攝自微博）

然而也有許多網友認為，楊超越是價值觀偏差，「所以幾百萬的房都是不像樣的，但凡了解一下都不會說這樣的話，果然我等平民跟大明星不一樣」、「當了明星口氣就是不一樣了」，意外掀起正反兩面論戰。

(中時新聞網)