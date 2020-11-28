小鬼37歲冥誕突獻聲 來自天堂的感謝友淚憶

黃鴻升（小鬼）28日迎來37歲冥誕，旗下品牌AES舉行新品發表會，女友峮峮、妹夫SAM以及好友吳映潔（鬼鬼）、海裕芬、柯有倫、坤達、李易、修杰楷、李千那、風田、張立東等人都出席。經紀人透露這個系列小鬼有參與設計，而每套衣服確實可看出他的才華及努力，走秀結束小鬼的聲音響起：「我是黃鴻升，謝謝大家，謝謝你們來。」妹夫SAM跟著模特兒群轉身回後台的一瞬間，忍不住掩面痛哭，令人感傷。

李易表示自己25日就先上陽明山看小鬼，「生日這天一定很多人看他，想把時間留給其他人，這兩個月都想他，如果可以，可否跟我們說他過得好不好，希望他的正能量不被遺忘，他做任何事都很辛苦，但從沒有抱怨過，我認識他20年，沒聽過他抱怨任何人。」

李千那現身發表會。（盧禕祺攝）

發表會結束，小鬼的好朋友忍不住歡呼，開心見證這一刻，雖然朋友們很想念小鬼的燦笑，但更希望他的正能量與努力不懈的生活態度可以影響更多人。

(中時 )