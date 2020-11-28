衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦28日晚上到桃園八德興仁花園夜市，了解「食品原料產地溯源」成果。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦28日晚上到桃園八德興仁花園夜市，了解「食品原料產地溯源」成果。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦28日晚間到桃園市八德興仁花園夜市，了解桃園「食品原料產地溯源」成果。陳時中受訪表示，如果可以標示萊劑，過去開放美牛時，怎麼不標萊牛？代表政黨執政，都有國際關係、交易基本準則。

因應萊豬進口，中央公告食品標示新制明年上路，但民眾疑慮原產地標示是真是假，桃園市衛生局鼓勵業者使用產銷履歷之食品原料，並可讓民眾掃描QR Code。衛生局也在興仁夜市設為桃園首示範據點。

陳時中受訪指出，表示，食品不標萊劑，是因為這在國際貿易違反不歧視原則，因此採標示產地。他說，這比單獨標示藥品的範圍還要大。另外陳時中也解釋，過去開放美牛時，如果可以標萊劑，就可以標萊牛，為什麼那時候不標？代表任何政黨執政，都有國際關係、交易基本準則。他致詞時也說，興仁花園夜市生意很好，12月起，民眾盡量戴上口罩。

衛生局指出， 為解除民眾質疑，衛生局對傳統市場、夜市及小吃店採逐家、逐攤輔導，以確認原產地標示正確性，並在夜市餐飲業者導入「食品原料產地溯源」，鼓勵業者使用產銷履歷之食品原料，並讓民眾拿起手機掃描QR Code，就可以清楚知道食物來源。

鄭文燦表示，標示新制影響桃園約20000家，販售完整包裝、散裝食品及直接供飲食場所業者。衛生局從10月起啟動標示輔導專案，已經舉辦41場教育訓練宣導環境衛生、追溯追蹤、食品效期及標示管理。

(中時 )