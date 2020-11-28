人們在社會當中為了維持生活與滿足需求，錢是相當重要的物品，因此很多人都非常在意自己的財運。命理網站《靈匣》日前也在文章中指出了，具備6大長相特徵的人，通常都會擁有非常旺的財運！

1.耳朵位置偏高

耳朵在面相學被稱作「采聽宮」，代表一個人的運氣與財運；若是長相屬於耳朵位置高於眉毛，且雙耳緊貼腦袋的話，通常就表示這個人一生的財運都很好。在父母長輩的幫助下，率先替事業打下根基，再加上自身的財運極佳，性格又聰穎，賺起錢來就會越來越輕鬆，甚至越賺越多，不怕沒錢花。

2.印堂寬闊紅潤

印堂在面相學被稱作「命宮」，透過顏色和狀態就可以看出一個人的運氣；如果生得紅潤寬闊、色澤明亮，就代表這個人財運極佳，不管從事哪方面的事業都可以有所成就，收益也隨之變高。此外，此面相的人大部分都可以自己經營公司，日子自然過得富裕。

3.下巴肥圓

下巴又名「奴僕宮」，代表一個人的福緣、晚年運勢和一生財運，最好能夠端正飽滿、肉厚實。一般下巴肥圓的人正財和偏財運都非常旺，而且他們眼光獨到、做事謹慎，在投資理財方面擁有自己的見解，並藉此賺錢，因此除了工作收入外，還容易得到一些意外之財。

4.準頭端正有肉

準頭就是「鼻子尖」，也是面相學的「財帛宮」，和財運有著直接的關係，另外也可以從這裡看出事業狀態。準頭端正且有肉包裹，就表示此人財運極旺，賺錢非常容易，而且他們大部分都聰明且做事認真，無論創業或在職員工，都能夠把份內的工作做到最好。

5.眉毛清秀整齊

眉毛被稱作「保壽宮」或「兄弟宮」，可以提升人的氣質，也能從中看出人的運勢。若眉毛清秀整齊、乾淨不雜亂，而且毛髮柔軟細膩，就表示這個人的性格溫和善良、為人大度、做事比較謹慎，而且財運也很好，不僅擁有不錯的工作收入，也非常擅長投資理財。

6.額頭寬闊飽滿且明亮

額頭即為「天庭」，也是面相學的「官祿宮」，代表一個人天生的運勢和智慧。額頭最好要寬闊飽滿、顏色明亮，這種人通常生來就是富貴命，從小就生活在經濟良好的家庭，而且天生財運就非常好，不管從事什麼職業都可以賺取優渥的薪水，日子越過越好。

(中時新聞網)