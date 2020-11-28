蘇慧倫與黃韻玲、陶晶瑩今晚同台合唱。（粘耿豪攝）

郭蘅祈（郭子）發起的「第三屆愛之日常音樂節」28日在台北流行音樂中心開唱，不同於前二屆，這次分為白天的「無距場」及晚上的「勇氣場」，劉若英、蘇慧倫、蔡健雅、光良、萬芳、蕭煌奇、許富凱、戴愛玲、9m88、佛跳牆及桑布伊等人輪番登場，並邀請黃韻玲及陶晶瑩擔任嘉賓；「勇氣場」由蘇慧倫打頭陣獻唱〈傻瓜〉等歌掀起歌迷回憶殺，並聯手黃韻玲及陶晶瑩合唱〈姊姊妹妹站起來〉，三位天后首次同台合唱，笑稱組美少女戰士，逗樂滿場歌迷。

陶晶瑩（陶子）去年第二屆愛之日前演唱會當天，因食物中毒直到演出前幾小時仍無法上台而忍痛取消，為了彌補去年遺憾，她一連送上〈女人心事〉、組曲〈我變了、太委屈、離開我〉等歌；明年1月將辦巡演的蔡健雅，近期為了演唱會正緊鑼密鼓地籌備中，這次百忙之中用行動力挺同志，帶來〈我要給世界最悠長的濕吻〉、〈別找我麻煩〉 等經典曲。

(中時 )