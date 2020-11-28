據《日本時報》與《共同社》報導，日本防衛省有意以新建2艘神盾級驅逐艦，做為放棄在秋田與山口部署陸基神盾飛彈攔截系統的替代方案。日官員27日表示，目前政府正針對內閣會議上拍板造艦方針進行協調。如最終定案，日海自的神盾艦將增為10艘，如何確保船員人數足夠成為最大挑戰

《日本時報》表示，由於增艦2艘神盾驅逐艦，海上自衛隊將增加500名船員。與此同時，防衛省還會努力改善水手的工作環境，使官兵能長時間進行海上任務。官員還表示，目前正考慮派遣女官至神盾艦上。

例如，海自將於2022財年在新的神盾艦上引進先進系統，僅需90人執勤便能維持船艦運作，而其他人則可休息或訓練。甚至早在2017年，防衛省就在神盾艦上安裝Wi-Fi系統，讓官兵在艦上也能用智慧手機與家人、親友傳訊；先前艦上的輪值人員，只能透過電腦使用電子郵件與人聯繫。

海自現已計畫部署8艘神盾級驅逐艦，而此次新增的2艘驅逐艦(每艘船約250人)也會一起服役。防衛省正加速計畫的擬定，好在12月份的2021財年預算的編纂取得足夠資金。

《共同社》報導表示，為爭取足夠造艦預算，日本內閣將12月中旬視為重要決勝時間點，並在爭取自民、公民兩黨同意的前提下擬定戰略。同時，日政府也會尋求修改《防衛計畫大綱》與《中期防衛力整備計畫》中，關於陸基版神盾的論述。

有鑒於海自需24小時監控由北韓發射的飛彈，負擔恐過於沉重，故日政府有意引進陸基版神盾系統。如今放棄陸基版，雖引發海自負擔依舊沉重與成本反較陸基版來得高等爭議；但軍方認為，增加2艘神盾艦讓海自能因應大陸在琉球群島日益增加的活動。

據估計，新增2艘神盾艦的成本約為4800億到5000億日圓之間(約新臺幣1331.52億元至1387億元)，比陸基神盾的預算還高，讓自民黨內部也有不同意見，內閣要形成共同立場的日子恐怕不會太早。

《日本時報》指出，為確保海軍官兵人數足夠，防衛省將提高海自的退休年齡。防衛省暫定在2028財年中，將軍官的退役年齡由53歲至56歲提高為55歲到58歲。屆時將有2000名屆退軍官可維持現役，而相對年輕的軍官則優先部署於新驅逐艦上，而不會出現有船無人的窘境。

(中時新聞網)