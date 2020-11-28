疫情指揮中心28日表示，由於印尼疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自即日起，再新增暫緩「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及「PT. MITRA SINERGI SUKSES」2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作；截至目前我國共暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。這8家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。

指揮中心指出，近期印尼籍移工確診個案持續增加，11月20日起，已要求所有入境台灣的印尼籍移工均需強制集中檢疫，並同時暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA、PT. GRAHA AYUKARSA、PT. LAATANSA LINTAS及PT. PRIMA DUTA SEJATI等6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

指揮中心表示，經進一步調查，我國10月22日迄今確診之印尼籍移工中，分別有4名自「PT. BUMENJAYA EKA PUTRA」及2名自「PT. MITRA SINERGI SUKSES」共2家印尼外國人力仲介公司仲介引進，因此自即日起，新增暫緩2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

指揮中心指出，未來這8家印尼國外人力仲介公司的訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無疫情的證明，報經指揮中心同意後，才得以重新仲介印尼移工來台工作。

(工商 )