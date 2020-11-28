受疫情及大環境景氣影響，金融業、科技業等大廠及大公司陸續取消尾牙後，意外造成骨牌效應，不少藝人都成了「受災戶」。郭子乾原先接到10場、吳怡霈接到5場，未料竟在1周內全喊卡，2人損失超過上百萬，但仍樂觀表示：「這個狀況早在9、10月就預料到，所以有做好心理準備」。

郭子乾往年是廠商愛用的尾牙主持人之一，不僅能主持還能模仿，今年因疫情，尾牙場到目前歸零，他對廠商的顧慮也能理解，經紀人說：「我們很多廠商都是上市上櫃大公司，因為參加人數都是幾千人，如果不注意，影響的不只是公司營運，還可能牽連股價，所以廠商對疫情防範特別小心」。郭子乾近期投入公視戲劇《茶金》的拍攝，吳怡霈則忙著演出舞台劇《我們與惡的距離》。

黃子佼近日曝1天就取消2場尾牙主持。（資料照片）

這波尾牙寒冬影響不少人，除了郭子乾、吳怡霈，連許多綜藝大哥也是受災戶，張菲今年原本是第8度主持鴻海尾牙，今年鴻海轉為「高科技式」尾牙方式，目前是否合作還在觀望，若取消，500萬主持酬勞恐飛了。黃子佼每年尾牙場主持接不完，其中不乏合作多年的老客戶，最近1天被取消2場；過年前忙演出舞台劇《一夫二主》的唐從聖以及浩角翔起也都受到影響。

唐從聖近日忙著排演舞台劇《一夫二主》。（資料照片）

(中時 )