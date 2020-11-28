為迎接耶誕節，六福村主題樂園的「童話耶誕」活動今（28日）開跑，園內打造置身雪白世界般的各式佈景，6米高的耶誕樹由閃耀紅色、金黃色耶誕球妝點而成，還有耶誕老人在園區裡與遊客相見歡；六福村更祭出超殺票價來號召遊客大玩變裝趴，在即日起至明年1月3日的活動期間，民眾只要穿著全套耶誕老人服裝來玩，就可享199元的超優惠購票價。

「童話耶誕」讓園內飄散浪漫可愛的氣息。（六福村提供）

六福村為耶誕節擺設了皚皚白雪的耶誕小屋、雪人家族及可愛馴鹿佈置，最大主角耶誕老公公也已經開始在園內出沒，乘著雪橇在近百公頃寬廣的園區內為遊客獻上祝福；遊客可以立進美國大西部牛排館，欣賞「奇幻胡桃鉗」歌舞劇，耶誕老公公將出奇不意出現在遊客身邊，同時搶鮮品嘗英國傳統名菜，由頂級菲力牛排佐特製蘑菇栗子泥，裹覆義大利生火腿後，再以精準火侯製成酥皮焗烤的耶誕限定美味「威靈頓特餐」。

而每日下午2點盛大舉辦的「歡樂耶誕大遊行」（周一除外），除了有胡桃鉗騎兵隊在白雪紛飛下帥氣滑冰登場，耶誕老公公也將出場同樂，幸運的遊客還有機會拿到耶誕老公公的神秘小禮物。此外，每日下午3點（周一除外）在耶誕小屋登場的「耶誕老公公見面會」，還可享受和耶誕老公公一起合拍拍立得照片留下珍貴紀念。

六福村行銷經理黃淑芳表示：「六福村最好玩的變裝活動在耶誕節也不缺席，這次要邀請所有人一起來扮演耶誕老人，活動期間只要穿著包含衣服、褲子、帽子、鬍子的全套耶誕老人服裝，就可以享有199元的購票超級優惠，歡迎大小遊客一同到園區來體驗歡樂的耶誕氣氛。」此外，福文教基金會與六福旅遊集團也將於19日攜手舉辦第12年「圓夢公益日」活動，號召全民送愛，幫助全台偏鄉與弱勢孩童，一圓動物園與遊樂園之夢，度過暖心的冬季。

(中時 )