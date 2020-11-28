真的是好心沒好報！一名網友憤怒說道，就讀國中的女兒日前帶同學來家裡烤肉，身為主人的他不但將場地佈置好，更自掏腰包花了千元購買食材，沒想到事後女兒遭同學排擠，原因竟是同學們認為她不夠獨立，「其中一個人從此以後不斷排擠霸凌我女兒，理由是我女兒是媽寶靠父母不夠獨立？」讓他氣的怒罵，「再欺負她恁爸跟你沒完沒了！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出今年中秋節時，女兒的幾個同學想要到家中借場地烤肉，他一口氣答應，也心想大家都還是學生沒有什麼經濟能力，於是將烤肉器具和食材通通包辦好，也不打算向女兒的同學收錢，更貼心的打算讓大家考的盡興，「那天我一早去採購，花了幾千元準備烤肉食材。」

豈料，女兒卻從此被排擠，只因為其中一位同學認為她什麼事都沒有幫忙，太像媽寶。得知這件事情讓原PO氣炸，「X！你的父母不夠力沒得靠，欺負我女兒幹什麼，恁爸就是要給她靠一輩子！」更說若是再欺負自己女兒，就跟他沒玩沒了。

不少網友看完後也氣憤留言，「現在的小孩到底怎麼了」、「這樣就叫女兒跟他們算清楚，場地費一樣算，器具租賃費」、「你花的食材費叫你女兒一定要跟他們收回來，這些死屁孩。」也有人認為這些同學是出於忌妒，「就是嫉妒你家女兒啊，這種的一定要一塊錢也計較的非常清楚。」

(中時新聞網)