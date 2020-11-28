蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」演唱會28日第五場邀來搖滾天王伍佰同台合唱〈Last Dance〉，許久沒見的兩人都拍過外送平台的廣告，今在台上玩起廣告台詞梗，Jolin笑說：「今晚，我想來點，伍佰老師的擁抱！」作勢擁抱卻遭伍佰打斷，他反倒先跟全場觀眾打招呼：「左邊的觀眾、右邊的觀眾你們好！」還帶領大家玩起波浪舞，逗樂Jolin及歌迷。

伍佰之前在外送平台的廣告中，與林志玲玩吹電風扇的巨星梗讓人印象深刻，Jolin昨問：「老師你怎麼沒帶電風扇來，我今天穿這樣（指流蘇裝）想說會吹起來很好看！」兩人隨後合唱〈倒帶〉前，伍佰透露自己為了這首歌苦練多時：「我總共練了5天，每天都練，比頒獎典禮還緊張！」特別刷了一下吉他暖身，讓站在一旁的Jolin忍不住笑虧：「老師你都這樣把妹嗎？還扭臀哩！超帥。」

相識超過10年的兩人，「女神硬漢配」組合讓歌迷耳目一新，其實2006年Jolin《唯舞獨尊 演唱會鮮聽版＆混音》專輯中的〈墓仔埔也敢去〉，就請來當年唱紅這首歌的伍佰製作，2010年伍佰＆Chinablue的北京演唱會也曾邀Jolin擔任嘉賓。伍佰明將在台中舉辦個唱，今專程下高雄為Jolin助陣，挪出自己彩排時間義氣相挺。

(中時 )