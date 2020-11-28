玉城Tina近日宣傳新戲，臉蛋明顯浮腫。(取自日網)

日本混血美模玉城Tina（玉城ティナ），擁有如洋娃娃般的精緻五官，2012年參加講談社舉辦選美大賽勝出，高顏質令評審印象深刻，盛讚她為「令人窒息的可愛」。不過玉城Tina近日為新戲宣傳，巴掌臉明顯腫一圈的模樣，引發網友熱議。

8年前參加選美比賽出道的玉城Tina，一張混血精緻臉蛋令人印象深刻，成為時尚雜誌《ViVi》史上最年輕的女模，隔年更因為演出天后倖田來未MV曲《Pink Spider》備受關注。

現在專心當個演員的她，近日為與玉木宏主演新戲《極道主夫》宣傳，卻因為一張明顯變圓潤的臉蛋，引發網友熱烈討論，「感覺有點僵，是打針了吧」、「這臉明顯是做過的痕跡」、「是胖了吧」。

玉城Tina臉腫明顯。(取自日網)

14歲就以女模身分出道的玉城Tina，是美日混血兒，更過分的是，她不只擁有可愛臉蛋，還有10頭身的驚人好身材。玉城Tina也不因美貌而自滿，工作相當敬業，導演白石晃士就說：「她在片場總是認真且誠實，拚盡全力在努力。」

(中時新聞網)