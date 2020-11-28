台灣女子職業圍棋選手黑嘉嘉，從6歲開始學圍棋，14歲開起職業棋士生涯，因為混血兒的氣質外表，樣貌出眾被外界冠上「圍棋女神」的稱號。上星期黑嘉嘉一襲露背禮服出席金馬獎令人印象深刻，今（28）日她曬出和親姊姊萱萱合照，眾人全被姊妹外貌美暈，大讚「姊妹都是仙女」。

黑嘉嘉2016年加入演藝圈，雖然她大多數時間得專注圍棋賽場上，但她仍用心經營社群，不時會在IG更新動態，今晚她開心地在IG表示，親姊姊萱萱第一次來探班，曬出姊妹合照；畫面中黑嘉嘉穿著黑色洋裝，笑容燦爛地環抱著萱萱，萱萱則一隻手摸摸妹妹的頭，兩人感情看起來相當好。

黑嘉嘉和親姊姊萱萱合照。(圖/ 摘自黑嘉嘉IG)

但令網友震驚的是，姊妹顏值美得太犯規，紛紛驚嘆「姊妹都是美女」、「這基因太厲害」、「想要姊妹丼」、「姊妹都好有氣質」、「天呀，美女旁邊也是美女」、「嘉嘉是甜美可愛的仙女，姊姊是美麗霸氣的女神」、「一家基因太強大」。

黑嘉嘉今年26歲，出生於澳洲布里斯本，是台灣與澳洲混血；從小不僅學圍棋，游泳、瑜珈、鋼琴和琵琶都是她的興趣，在2012年更被選為世界圍棋形象大使。

(中時新聞網)