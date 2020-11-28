國民黨南投縣女立委許淑華，日前在臉書PO出一張反對民進黨政府進口萊豬，在立院議場手持小看板的照片，不料竟遭綠營側翼粉專「WECARE高雄」惡意下流P圖，竄改成「貞昌，你先吃我OK」。對此，挺藍粉專也看不下去截圖駁斥，網友也紛紛撻伐：「委員快告」。

原來，許淑華27日在臉書貼出一張立院照，是她抗議民進黨政府，雙手持「反對美豬進口政策」看板，斗大橫幅看板寫著，「蘇貞昌，你先吃我OK」，象徵藍營反對含萊劑的美豬進口的決心。而照片貼出至今，也吸引3.4萬按讚，1700多則留言，近1500次轉分享。

不料，這一張照片28日晚間卻遭到臉書粉專「we care高雄」惡意P圖，竄改成「貞昌，你先吃我OK」。並Hashtag「設計師跟斷句都很重要」。惡意改圖讓挺藍粉專「韓黑父母不崩潰」忍不住怒意痛批，「現在we care高雄都不care 高雄了，沒有韓國瑜可以care，只好care神力女超人，還惡意p圖造謠」。

值得注意的是，「we care高雄」PO出照片一小段時間後，已將照片自行刪除。

不少網友也留言批評，「WC的等級...不意外」、「低級」、「應該報警處理吧」、「淑華立委應該可以提告」、「好噁心，WC素質真的很低」。

國民黨立委許淑華，遭Wecare高雄下流P圖 網目睹全氣炸：快告。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰)

由許淑華發佈於 2020年11月26日 星期四

(中時新聞網)