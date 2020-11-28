大陸一名22歲女子日前搭滴滴打車（計程車）想用「肉體付車資」， 王姓司機嚇得將她直接送到派出所， 至於為何禁得起誘惑？王男直言：「她太醜了，我不要」。由於該女子已是第4次類似紀錄，已被當地警方刑事拘留。

滴滴車司機拒絕女乘客「肉體付車資」，事後直言「太醜了」。（圖／翻攝自微博）

據陸媒報導，從事滴滴打車司機2年的王男，載過各式各樣的客人，但日前卻第一次遇到想用「肉體付車資」的女乘客。他說，當時在一個不算熱鬧的路口載到該女子，因為已是凌晨，又是單獨一人，當下就覺得怪怪，果不其然，抵達目的地就拒付車資。

王男說，該名女乘客不付錢就算了，竟然提議用「身體抵車資」，他嚇一跳，直接把人在到派出所報案，結果警察一眼就看出她是常搭「霸王車」的老面孔。

警方表示，這名女子姓楊，今年22歲，這已是該女子第4次因為同樣行為被帶到派出所。楊女則供稱，不是不給錢，而是王男沒向她收錢，還要求做朋友。

由於該女子是累犯，警方並未採信其說詞，最後依法將她刑事拘留。王姓司機事後被問到為何忍得住該女子的誘惑？他坦言說：「她太醜了，我不要」。

(中時新聞網)