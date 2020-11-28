今起一周，沒有最冷只有更冷！受東北季風影響，中部以北在12月5日前，低溫下探14度；北部、東部局部地區有較大雨勢，中央氣象局持續發布豪、大雨特報，尤其宜蘭、新北山區累積雨量可觀，應特別留意。

「這種涼冷天氣看樣子將持續一周，差別只在於雨下得多不多」，預報員陳依秀指出，若以30日為分界，30日前迎風面（北、東）既濕且冷；1日起水氣稍減，局部地區仍有大雨機會。

她強調，受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭水氣偏多，體感特別明顯。中南部天氣雖多雲到晴，白天高溫甚至上看28至30度，但早晚較涼、降溫迅速，日夜溫差相當大，也要注意天氣變化。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，1日起冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；2日起至4日，冷空氣增強、氣溫下降，反映「一場秋雨一場寒」。

迎風面大台北及東半部有局部短暫雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

(中時新聞網)